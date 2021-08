Um morto e um ferido em colisão entre carro e mota em Vila Praia de Âncora

Um morto e um ferido grave é o resultado da colisão entre um motociclo e um carro na Estrada Nacional 13 em Vila Praia de Âncora.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 22.56 horas.

O óbito do condutor do motociclo foi confirmado no local pelo médico da VMER. A vítima que ficou em estado grave foi transportada o hospital de Viana do Castelo.

Prestaram socorro 24 operacionais com 10 viaturas dos Bombeiros de Caminha e Vila Praia de Âncora, a VMER de Barcelos, SIV de Valença e GNR.