Um morto em despiste na EN13 em Caminha

Um homem de 70 anos, de nacionalidade holandesa, morreu esta sexta-feira à tarde, num violento acidente na EN 13, em Seixas, Caminha.

Segundo relatou ao JN Bruno Rodrigues, comandante da brigada de trânsito de Viana do Castelo, que esteve no local, a vítima conduzia uma viatura no sentido norte/sul, quando, provavelmente devido a uma indisposição, se despistou e foi embater num trator que se encontrava parado junto à estrada, e depois num muro.

O condutor acabou por morrer e uma mulher que o acompanhava sofreu ferimentos ligeiros. Foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado cerca das 16.15 horas e, pelas 19.45 horas, a estrada ainda se encontrava condicionada.

No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros Caminha, SIV Valença, a e VMER do Alto Minho e GNR.