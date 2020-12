Vem aí o Caminha Market e promete apoiar o comércio local online

Hoje às 17:12 Facebook

O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, vai apresentar esta quarta-feira, em reunião do Executivo, um pacote de medidas de incentivo ao consumo no comércio local. Entre elas, a criação de uma plataforma de comércio eletrónico denominada Caminha Market.

A plataforma vai permitir aos comerciantes do concelho colocarem em venda online os seus produtos de forma absolutamente gratuita durante um ano, permitindo que o negócio decorra apesar dos dias de resguardo domiciliário que a pandemia exige.

"Nunca, como agora, foi tão importante canalizarmos o essencial das nossas compras de Natal para o comércio local mas compreendemos que estes tempos de pandemia e os dias de inverno, nos empurram mais para o recato da casa do que para o bulício das ruas. Por isso, quisemos criar, pagar e manter a primeira plataforma de comércio eletrónica na certeza de que esta é uma forma de manter as nossas lojas sempre abertas, a qualquer hora do dia, permitindo que as pessoas em casa procurem os produtos da sua preferência e que os comprem, tendo a entrega salvaguardada", disse Miguel Alves.

