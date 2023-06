Verão à porta sem ferry entre Caminha e A Guarda

Embarcação está parada desde agosto de 2021, à espera da reparação do cais galego. Alcaide lamenta "abandono" da ligação fluvial.

O ferryboat Santa Rita de Cássia continua inoperacional, dois anos depois da paragem forçada por causa da deterioração do cais do lado galego. A estrutura, que deixou de oferecer condições de segurança para o embarque e desembarque de veículos, está a ser reparada sob responsabilidade da Portos de Galicia, entidade pública com competência nos 122 portos dependentes da Junta da Galiza. Ao arranque, no primeiro trimestre deste ano, da intervenção orçamentada em 580 milhões de euros, foi avançada a previsão de que o ferry poderia retomar as carreiras este verão, mas ainda não há, nesta altura, prazo para reativação do serviço.

Atualmente, algumas embarcações particulares portuguesas e uma da Junta da Galiza (Xacobeo Transfer) - funciona apenas por reserva na Internet -, asseguram a travessia aos peregrinos de Santiago, que afluem aos cais das duas margens do rio Minho.

O alcaide de A Guarda, António Lomba, que já em 2020 pressionava, juntamente com o seu homólogo da Câmara de Caminha, a entidade competente para solucionar o problema, lamenta que a ligação fluvial se encontre votada "ao abandono".

Peregrinos a crescer

"É uma irresponsabilidade por parte da Junta da Galiza. O ferry esteve parado em dois anos Jacobeu: 2021 e 2022. E este ano o caminho português está no auge. Tem aumentado o número de peregrinos, cerca 136%, e falta-nos o meio de transporte mais importante que é o ferryboat", afirma António Lomba, que hoje deixa o cargo de autarca de A Guarda, após perder as eleições municipais em Espanha no final de maio.

"A partir do meu segundo mandato, em 2020, começamos a ficar realmente preocupados porque havia falta de manutenção do cais e a Portos de Galicia não respondia aos nossos requerimentos. Além de levantar problemas, não apresentava soluções", recorda, referindo que, em 2021, foi tomada a decisão, pelo então autarca de Caminha, Miguel Alves, de suspender a ligação fluvial porque "o pantalan (estrutura portuária para acostagem de embarcações) não oferecia segurança para os veículos".

Marco Valadares, operador de um dos táxi-mar que agora garantem a travessia, lamenta as condições de atracagem de embarcações do lado galego. "Não podemos atracar em lado nenhum e temos de deixar os peregrinos em más condições. O cais não tem condições, principalmente os que levam bicicletas", queixa-se.

Contactados o atual autarca de Caminha, Rui Lages, e também a Portos de Galicia, não foi possível, até à hora de fecho desta edição, obter declarações sobre a situação do ferryboat.

A SABER

"Obra de emergência"

Segundo informação divulgada no site oficial da Portos de Galicia, a estrutura portuária de A Passaxe, onde atracava o ferryboat, está a ser alvo de uma "obra de emergência", que representa um investimento de 580 mil euros. A reparação em curso desde o primeiro trimestre de 2023, tem um prazo de execução de três meses.

Operacional após obra

A conselheira do Mar da Junta da Galiza, Rosa Quintana, garantiu que "o prazo de execução [dos trabalhos] previsto é de três meses, após os quais a instalação ficará totalmente operacional para a prestação do serviço de transporte de passageiros entre os dois lados do rio". O Santa Rita de Cássia opera no Minho desde 1995.