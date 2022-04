Viagem entre Caminha e Vila Real de Santo António para celebrar aniversário do ISN

Duas motas de salvamento marítimo vão efetuar uma viagem entre Caminha e Vila Real de Santo António, para assinalar o 130.° aniversário do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN). Segundo nota divulgada esta quarta-feira pela Capitania do Porto de Caminha, o trajeto começa no dia 18 e termina a 23 de abril.

O aniversário do ISN comemora-se no dia 21. Entretanto, no mesmo âmbito, decorre uma campanha de recolha de bens alimentares e de higiene a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.

"As comemorações do 130.º aniversário do ISN iniciam-se em Caminha, no dia 18 de abril pelas 9.30 horas, junto ao Posto da Polícia Marítima na Foz do Rio Minho, através da partida de duas motas de salvamento marítimo, que realizarão um trajeto, com destino a Vila Real de Santo António, onde chegarão a 23 de abril", informou esta quarta-feira a Capitania do Porto de Caminha, adiantando que a recolha de bens sob o mote "De Caminha a Vila Real de Santo António", está já a decorrer no Posto da Polícia Marítima na Foz do Rio Minho, ou em qualquer Estação Salva-vidas de Portugal Continental.