Vilar de Mouros: Praia Fluvial das Azenhas vai ser palco do percurso "Sentir a Natureza"

No próximo sábado, dia 1 de agosto, a praia fluvial das Azenhas, em Vilar de Mouros, Caminha, vai ser palco do percurso interpretativo "Sentir a natureza", cujo objetivo é fazer entender que cada elemento da natureza deve ser preservado e respeitado, para garantir o equilíbrio do sistema da biosfera.

Até ao final da época balnear, as praias do concelho de Caminha oferecem várias atividades aos banhistas, com destaque para os percursos interpretativos, exposições e campanha de educação ambiental.

A qualidade das praias e as atividades que proporcionam confirmam a máxima "Praias do Concelho de Caminha - Destinos de Confiança".

