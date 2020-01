Hoje às 17:33 Facebook

Já estão abertas as inscrições para os expositores da próxima edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, em Melgaço. O certame, recorde-se, realiza-se entre os próximos dias 1 e 3 de maio.

Este é um dos maiores eventos culturais do concelho. A média de visitantes nos últimos anos tem sido de 60 mil.

