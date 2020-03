Aldeia de Melgaço com cerca sanitária devido a foco de infeção de Covid-19

A freguesia de Parada do Monte, em Melgaço, está a partir desta quarta-feira com cerca sanitária, devido a um foco de infeção de Covid-19. Foram detetados três casos positivos.

Um homem de 87 anos acusou positivo na passada segunda-feira e, esta quarta-feira, dois vizinhos, marido e mulher, com 86 e 82 anos, respetivamente, foram também diagnosticados com Covid-19.

Ao JN, o presidente da União de Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão, Ricardo Alves, disse que o casal octogenário contactou com o vizinho infetado, porque este o transporta frequentemente na sua viatura particular da aldeia para a vila de Melgaço.

Esta quarta-feira de manhã, após confirmação dos dois novos casos, foram colocadas barreiras em todos os acesso à aldeia com cerca de 350 habitantes. "Durante a tarde vamos proceder à desinfeção dos caminhos e vamos ainda decidir outras medidas", afirma Ricardo Alves, explicando: "Tomamos a decisão da cerca sanitária para conter o surto aqui e para que não haja contactos. Além dos três positivos não há mais nenhum caso suspeito".

A autoridade de saúde e os autarcas de Melgaço estão a apelar às pessoas que eventualmente tenham contactado com os infetados a cumprir isolamento durante 14 dias.