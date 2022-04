Alto Minho reclama ponte de 115 milhões

Hoje às 20:55 Facebook

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, considera, em Melgaço, que "ligações transfronteiriças têm de ser prioridade".

A construção de uma nova ponte sobre o rio Minho, entre Monção e Salvaterra, na Galiza, está a ser reivindicada pelos autarcas do Alto Minho, como um dos investimentos determinantes para o desenvolvimento daquele território e sua ligação à região vizinha.

A travessia integra um lote de obras tidas como estruturantes e representa um investimento de 115 milhões de euros, num bolo global de 240 milhões, que compreende beneficiações de traçados viários e construção de novos. O conjunto de reivindicações foi apresentado ontem numa conferência em Melgaço sobre acessibilidade e conectividade transfronteiriça. E o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que esteve presente, considerou que "as ligações transfronteiriças tem de ter um espaço de prioridade para aproveitar a ligação dos dois países (Portugal e Espanha).

"A ponte está no grupo de investimentos em acessibilidades que a Comunidade InterMunicipal (CIM) do Alto Minho aqui pede e parece-me importante que o país continue a investir nas ligações transfronteiriças. Esse é um dos investimentos mais importantes deste grupo. Temos que trabalhar e definir prioridades", declarou Pedro Nuno Santos, acrescentando: "Imagino que a ponte seja para eles importante, vamos trabalhar, ver o que se pode fazer e quando".

Como base das suas reivindicações, os autarcas apresentaram um estudo efetuado pela Comissão de Coordenação Regional do Norte (CCDR-N) que indica que a execução de um conjunto de obras, entre as quais a referida ponte, resultaria num "benefício económico de 120 milhões de euros no PIB da região, no período de 25 anos".

Obras reivindicadas

O estudo apresentado em Melgaço, descreve o impacto e os custos dos investimentos reclamados pela CIM do Alto Minho, sendo eles a beneficiação da Estrada Nacional (EN) 202 entre Monção e Melgaço com um custo de 30 milhões de euros, da EN 101 entre Valença e Monção, com custo estimado em 10 milhões de euros, e da ligação do IC28 entre Ponte da Barca e Lindoso (fronteira), no valor de 25 milhões de euros.

Inclui ainda o projeto de prolongamento da A28 entre Caminha e Valença, num investimento estimado de 45 milhões de euros, variantes em Valença, no valor de 15 milhões, e em Monção, cinco milhões, e a ponte sobre o rio Minho, 115 milhões de euros. Tudo num total de 240 milhões de euros.

Desafios

"A CIM Fez um bom trabalho com a CCDR-N e nós estamos disponíveis para analisar esse trabalho, sendo que estamos ao mesmo tempo conscientes que a capacidade de resposta orçamental do país não nos permite fazer tudo de uma vez", considerou o ministro, adiantando que "o desafio é conseguir com a região estabelecer prioridades e ir avançando".

Pedro Nuno Santos referiu ainda em Melgaço que "a ligação ferroviária Lisboa-Porto-Vigo é um dos maiores projetos que o país vai ter nos próximos anos e aí sim será uma grande oportunidade para toda a região Norte e para o Alto Minho". E avisou: "A Espanha também tem de dar corda aos sapatos para não haver o risco de chegarmos com uma linha à fronteira e não termos nada do outro lado".

No encontro, para além dos 10 autarcas do Alto Minho, esteve um representante da Junta da Galiza.