Artista espanhol está a transformar antena de telecomunicações numa obra de arte em Melgaço

Uma antena de telecomunicações vai transformar-se numa obra de arte em Melgaço, Viana do Castelo. Rafa López é o artista responsável pela intervenção que está a ser desenvolvida neste concelho.

O repto lançado ao artista espanhol pelo município passa por intervir artisticamente numa antena de telecomunicações com 20 metros de altura. Trata-se da "primeira antena de telecomunicações da Altice a ser artisticamente intervencionada, o que necessitou de estudos especiais de tintas para que nada interfira com a funcionalidade da antena", explica a curadora do projeto, Helena Mendes Pereira, citada na nota enviada à imprensa.

