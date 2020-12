Bebé nasceu em ambulância dos bombeiros de Melgaço

Hoje às 22:03 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Melgaço ajudaram um bebé a nascer na ambulância. Mãe e criança estão bem, a receber cuidados no Hospital de Viana do Castelo

O bebé Francisco teve muita pressa de nascer no final da tarde deste domingo. Nasceu às 18.34 horas dentro a ambulância dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, na freguesia de Paços. Praticamente à porta de casa.

Ao que o JN apurou, o bebé nasceu às 39 semanas, com três quilos e bem de saúde. O parto foi realizado com o apoio da equipa da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM.

A mãe, de 42 anos, já estava com contrações. Mas o parto desenvolveu-se de forma muito rápida. Este é o seu terceiro filho.

A mãe e o Francisco foram posteriormente transportados para o Hospital de Viana do Castelo. O estado de saúde de ambos é estável.