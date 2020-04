A Câmara de Melgaço condenou esta segunda-feira a iniciativa de uma instituição de solidariedade social (IPSS) daquele concelho de dar a cruz a beijar aos seus utentes idosos no domingo de Páscoa.

A ação foi divulgada pela própria IPSS, o Centro Paroquial de Paderne, na sua página oficial através de um vídeo, que entretanto foi apagado. O mesmo mostra a diretora do centro, que tem resposta de centro de dia e lar, a dar a cruz a beijar, num compasso improvisado, aos idosos um por um, desinfetando-a ante de a oferecer para ser beijada ao utente.

O vídeo gerou uma onde de críticas nas redes sociais e esta segunda-feira a Câmara de Melgaço fez uma publicação na sua página oficial de Facebook, comentando uma noticia da Rádio Vale do Minho sobre a iniciativa do centro: "A autarquia, tendo tido conhecimento desta situação decorrida ontem, domingo de Páscoa, já demonstrou o seu desagrado junto da instituição, classificando a mesma de 'desadequada, injustificada e atentatória da saúde dos utentes e da saúde pública'".

Na mesma publicação, a Câmara, liderada pelo autarca Manoel Batista, informa que "reforçou à instituição a necessidade de que sejam tomadas as medidas para que todas as iniciativas e atividades se pautem pelas melhores práticas de segurança que estão plasmadas no Plano de Contingência que foi entregue ao município e que esta ação não respeita".

O JN tentou contactar a diretora do Centro Paroquial de Paderne, Lurdes Gonçalves, mas sem sucesso até ao momento.