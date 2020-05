Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano do MDOC - Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que deveria acontecer em agosto, foi cancelada devido à pandemia de covid-19. O evento foi reagendado e deverá acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto de 2021.

De acordo com a organização do evento, o cancelamento foi decidido tendo em conta "as decisões já tomadas pelas autoridades locais e nacionais sobre a frequência de espaços públicos".

Leia mais em Alto Minho TV