Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Capitão Fausto vão atuar em Melgaço no dia 28 de fevereiro, sexta-feira.

O concerto, a ter lugar na Casa da Cultura, integra-se no ciclo de espetáculos da edição deste ano do All Music Fest que arrancou, no dia 18 de janeiro, com os Fado Violado.

Leia mais em Rádio Vale do Minho