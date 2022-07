Castro Laboreiro inaugurou escultura de cão guardião da serra

A vila de Castro Laboreiro, em Melgaço, ganhou um novo guardião: uma escultura de um cão da raça autóctone, que mira a paisagem do alto da serra.

Segundo informação do municípios de Melgaço, a escultura ao cão da raça Castro Laboreiro, guardião de rebanhos, resulta de uma intervenção artística de Albano Martins.

"É uma homenagem a uma das raças mais antigas da Península Ibérica, o guardião de Castro Laboreiro, conhecido pela sua rusticidade, caráter e nobreza, que defende o gado do grande predador, o Lobo Ibérico", afirmou o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

A iniciativa de levar aquela peça de arte à paisagem serrana de Castro Laboreiro, aconteceu no âmbito do projeto "No Minho não há Aldeia melhor que a minha!", que tem direção artística da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e da Zet Gallery.

O cão Castro Laboreiro é uma raça autóctone de Portugal. É descrito como "companheiro leal e dócil para a família", e "sentinela indispensável na proteção dos rebanhos contra o ataque dos lobos que, nas imediações da região de origem, ainda hoje são frequentes".