Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Saúde de Melgaço está a implementar um plano gradual de retoma da atividade presencial. O circuito de circulação de utentes foi alterado.

Assim, explica o Município em nota divulgada, todos aqueles que se desloquem àquele espaço devem dirigir-se à porta principal, na frente do edifício. A saída será pela porta lateral, estando devidamente assinalada no interior do edifício.

Leia mais em Rádio Vale do Minho