Condutor de 34 anos morre em despiste em Melgaço

Um homem de 34 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira, num despiste na Estrada Nacional 202, em Melgaço.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima mortal trata-se do condutor de um veiculo ligeiro de passageiros que sofreu um despiste cerca das 0.46 horas, na freguesia de S. Paio.

O homem ficou em estado grave mas acabou por falecer quando se encontrava a ser transportado para o centro de saúde de Monção.

No local estiveram meios da VMER do Alto Minho, SIV de Melgaço e GNR.