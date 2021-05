Cria de corço ferida resgatada em Castro Laboreiro

Uma cria de corço, aparentando estar ferida, foi resgatada em Castro Laboreiro, Melgaço, por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, o animal que se apresentava "bastante debilitado e não conseguia andar", foi recolhido e transportado para o Parque Natural do Litoral Norte em Esposende.

O alerta para a situação foi dado por um popular.

O estado de saúde da cria será monitorizado e alvo de recuperação, para posterior libertação ao seu habitat natural, informa a GNR.