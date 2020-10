Morreu um dos feridos da explosão em fábrica de borracha em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:26, atualizado às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma explosão num forno de combustão de borracha numa fábrica da zona industrial de Penso, em Melgaço, distrito de Viana do Castelo, matou, esta segunda-feira, uma pessoa, ferindo outras duas.

O alerta foi dado pelas 15.04 horas, para uma explosão na Aflex Portugal-Indústria de Borrachas, empresa situada numa zona industrial de Melgaço.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou que um dos feridos, um homem de 23 anos, morreu. Há mais um ferido grave e outro ligeiro.

Não se conhecem, para já, as causas da explosão.

No local estiveram duas viaturas com quatro operacionais dos bombeiros locais, ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e Valença e a Viatura de Emergência Médica (VMER) do Alto Minho.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, disse que a Aflex emprega cerca de 100 trabalhadores e "é a maior produtora de tubos de borracha para indústria automóvel do distrito de Viana do Castelo".