Em Melgaço já é possível "voar" num balão de ar quente

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Melgaço vai passar a contar com um novo serviço de viagens de balão de ar quente. A confirmação foi dada esta terça-feira, pelo presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista.

A viagem inaugural está marcada para a próxima sexta-feira, dia 31 de julho, com partida às 7 horas, no Centro de Estágios, em Melgaço, Viana do Castelo.

"O objetivo é inovar. Trazer um produto de valor acrescentado para o Município. Somos um concelho muito voltado para o desporto, sobretudo de natureza e achamos que esta poderia ser uma vertente interessante", refere o presidente da Câmara.

Leia mais em Rádio Vale do Minho