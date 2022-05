Estrelas Michelin e do futebol entre os novos confrades do vinho Alvarinho

A Real Confraria do Vinho Alvarinho (RCVA) entronizou este sábado como seus confrades honorários, o treinador e velha glória do Benfica, "Toni" (António Oliveira), João Carlos Costa, preparador físico da Seleção Nacional de futebol, e o chef estrela Michelin António Loureiro.

Receberam ainda a mesma insígnia numa cerimónia realizada em Melgaço, Nuno Pires, diretor da Essência do Vinho, da Revista de Vinhos (Portugal) e Gula (Brasil), e crítico de vinhos, e Alcides Nóbrega, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e grão mestre da Confraria Enogastronómica da Madeira.

Os novos confrades serão, a partir de agora, novos embaixadores do vinho Alvarinho, produzido na sub-região de Monção e Melgaço.

A cerimónia deste sábado incluiu ainda a entronização de 20 novos confrades enófilos e mestres e ficou marcada pela geminação da confraria anfitriã, criada em 2007, e a Confraria Enogastronómica da Madeira, que celebrou recentemente 20 anos de atividade. Foi também feita uma homenagem ao antigo presidente de Câmara de Melgaço, Rui Solheiro "pelo contributo em prol do vinho Alvarinho e do território" seu produtor.

António Rui Esteves Solheiro, Secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) desde 2014, foi autarca em Melgaço durante 31 anos (1982 a 2013). Também presidiu à Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e à Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista (ANAPS). Em 2013 foi condecorado pela Presidência da República com o título de Comendador da Ordem de Mérito.