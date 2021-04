Eurodeputados alertam para impacto do fecho de fronteiras na vida de 12 mil trabalhadores

Os eurodeputados José Manuel Fernandes e Francisco Millán Mon reclamaram junto dos Governos de Portugal e Espanha atenção para o impacto que o encerramento das fronteiras entre o Norte do país e a Galiza está a ter na vida de 12 mil trabalhadores transfronteiriços. E questionam que auxílios estão a ser canalizados para as populações da raia.

Num documento dirigido a António Costa e Pedro Sánchez, e subscrito por todos os eurodeputados eleitos pelo PSD, os eurodeputados alertam "para o impacto negativo que as medidas anti-covid-19 aplicadas nas fronteiras entre os dois países estão a provocar de forma particular" naquela eurorregião.

"Mais de 12 mil trabalhadores transfronteiriços, para além dos transportadores internacionais, estão a ser obrigados diariamente a perderem várias horas em longas filas de trânsito e a desvios de vários quilómetros das rotas habituais para atravessarem os pontos de passagem da fronteira disponíveis", descrevem, apelando a que António Costa e Pedro Sánchez "voltem a refletir sobre as restrições que impuseram nas fronteiras entre a Galiza e o Norte de Portugal e envidem esforços no sentido da sua flexibilização".

Afirmam ainda que "Portugal e Espanha receberão, respetivamente, cerca de 55,5 e 53,5 milhões de euros no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia", com o objetivo de "prestar auxílio à população e prevenir, monitorizar e controlar a propagação da pandemia".

E questionam "se os montantes adiantados estão a ser utilizados para compensar as perdas destas populações e destes territórios" transfronteiriços, e também se o "montante do envelope total do Fundo de Solidariedade será destinado ao combate à crise pandémica naquela Eurorregião".

Atualmente, dos 27 pontos de fronteira entre a Galiza e o Norte de Portugal, apenas dois estão abertos de forma permanente: a ponte internacional de Tui-Valença e a travessia em Chaves-Verín. As travessias Arbo-Melgaço, Salvaterra-Monção e Ponte da Barca- Lobios abrem algumas horas por dia.