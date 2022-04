Festa do Alvarinho de Melgaço regressa no fim de semana após a Páscoa

A Festa do Alvarinho de Melgaço vai regressar, ao fim de dois anos de interregno, no fim de semana após a Páscoa. O certame com 27 anos de existência e que, antes da pandemia, atraía milhares de visitantes do Norte de Portugal e da Galiza, vai realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de abril, no largo do Mercado Municipal daquela localidade.

Segundo comunicado divulgado esta quarta-feira pela Câmara de Melgaço, estarão representados 27 produtores de alvarinho da Sub-região Monção e Melgaço, 15 de queijos, fumeiro e produtos locais, quatro tasquinhas e nove instituições e empresas, de diferentes ramos.

Durante os três dias do evento haverá showcookings com os chefs Arnaldo Azevedo, Vitor Matos e Cristina Manso Preto, que "apresentarão propostas gastronómicas com produtos autóctones melgacenses, harmonizados com alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço".

Estão programadas três provas comentadas de vinhos, pelo sommelier Manuel Moreira, da Revista de Vinhos, que se debruçará nas temáticas: "Todas as ocasiões são boas para espumantes de alvarinho", "Alvarinho à prova do tempo" e "Os segredos da prova de vinhos".

O programa inclui concursos de mel, salpicão, presunto e broa de Melgaço e animação musical, diurna e noturna. O recinto conta com um total de 55 expositores e uma zona de degustações com capacidade para cerca de 400 pessoas sentadas.

O evento será inaugurado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no dia 22, pelas 18 horas.