Há 28 anos a celebrar a tradição: Já começou a Festa do Alvarinho e do Fumeiro em Melgaço

Começou esta sexta-feira mais uma edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que nasceu há 28 anos em Melgaço.

Vinte e sete produtores de vinho da casta alvarinho, mais 11 de produtos tradicionais, fumeiro, queijos e doces, quatro restaurantes e sete operadores de animação turística e da área do artesanato marcam presença no evento, inaugurado ao fim da tarde, no largo do Mercado Municipal daquela vila do Alto Minho.

Este ano, o certame organizado pela autarquia local, em parceira com a Essência do Vinho, vai decorrer até domingo num espaço ampliado a pensar no incremento dos negócios, com zonas de provas e reuniões de profissionais do setor.

PUB

Nesta edição, o recinto ocupa 830m2, e dispõe, segundo a organização de "uma área específica para a restauração e ainda espaços para provas personalizadas e para o estabelecimento de parcerias e negócios".

"A aposta na presente edição assenta no aumento da atração ao território de profissionais do setor. Criamos para esse efeito, no recinto e áreas adjacentes, espaços para provas personalizadas e para o estabelecimento de parcerias e negócios. Serão locais onde os produtores poderão apresentar, num conceito mais intimista e próximo, os seus produtos a potenciais clientes ou visitantes, com particular interesse ou afinidade com o setor", afirma o autarca de Melgaço, Manoel Batista, salientando que foi instalado um espaço no mercado municipal, contíguo à tenda principal, "para realização de reuniões e encontros profissionais, com uso exclusivo para os produtores dos vários setores presentes no evento". "Pretende-se, incrementar a vertente comercial e as vendas, proporcionando aos produtores presentes no evento outras condições para a concretização de novos negócios e parcerias", disse.

O evento contará ainda com showcookings protagonizados pelos chefes estrela Michelin Vitor Matos, Hernâni Ermida e Hélio Loureiro. E provas comentadas de vinhos, pelo sommelier Manuel Moreira, da Revista de Vinhos.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço começou em 1995 e tem vindo a crescer em espaço, número de produtores, produtos e público oriundo de todo o país, da Galiza e de comunidades de emigrantes de vários países.