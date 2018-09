"All Music Fest" regressa a Melgaço a 5 de outubro com os Zurich Dada

Hoje às 12:27 Facebook

Zurich Dada é a banda que traz de volta o All Music Fest à Casa da Cultura de Melgaço. O momento musical acontece no dia 5 de outubro, pelas 22h00, e enquadra-se no programa cultural do Município de Melgaço.

A onda de concertos teve início em janeiro e, até abril, foram vários os géneros musicais que passaram pela Casa da Cultura, nomeadamente com momentos protagonizados por Manuel Fúria, Few Fingers, Hourglass, TT Syndicate e Lince. Até ao final do ano, estão previstos mais dois concertos, um em novembro e outro em dezembro.

