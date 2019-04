Alunos de Castro Laboreiro regressam mais cedo a casa por causa da neve

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Melgaço, residentes em Castro Laboreiro, regressaram esta tarde mais cedo a casa devido à queda de neve que se faz sentir naquela freguesia serrana desde a última madrugada.

O regresso antecipado foi providenciado "por precaução", segundo o responsável da Proteção Civil de Melgaço, Luís Matos, face "às previsões de precipitação nas próximas horas".

As freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro acordaram esta sexta-feira cobertas por um manto branco, mas, de acordo com Luís Matos, a situação "não causou qualquer perturbação, nomeadamente, a nível de obstrução da rede viária".

"A esta hora (17 horas) a neve cai com alguma intensidade e estamos na expectativa por causa das previsões meteorológicas. Temos meios de prevenção no terreno caso seja necessário avançar com a limpeza de vias", disse aquele responsável.