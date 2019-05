Ameaçam arrombar capela se padre não fizer romaria

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

População de Pomares, em Melgaço, não abdica da devoção e festa a Santiago, em julho.

No lugar de Pomares, em Paderne, Melgaço, não se fala noutra coisa: o pároco suspendeu o culto na capela de Santiago por causa de uma grade de proteção que paroquianos colocaram no adro "à sua revelia". A população, na sua maioria ex-emigrantes, está revoltada e com o aproximar da festa do padroeiro, a 25 de julho, uma das maiores do concelho, prepara-se para a cumprir "à civil".

A Comissão de Festas é composta por dois ex-emigrantes e três emigrantes em França. Sagrada para a emigração de Pomares espalhada pelo Mundo e pelos que já regressaram à terra, a capela tem sido alvo de obras pagas e, por vezes, executadas pelos próprios. E, por isso, ninguém parece estar disposto a ceder às condições impostas pela Igreja para retomar o culto (ler caixa).