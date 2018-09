Hoje às 13:35 Facebook

É já no próximo domingo que os U2 regressam a Portugal para aquela que será a quinta vez que a maior banda de rock do planeta atua no nosso país. À semelhança de 2010, o grupo irlandês irá dar dois concertos.

Há oito anos, entre as duas atuações no Estádio de Coimbra, a banda ficou instalada no Hotel Infante de Sagres, no Porto. O jantar esteve a cargo do chefe Rui Paula.

