Campeões de drift apurados este domingo em Melgaço

Os três campeões nacionais de drift serão apurados este domingo na vila de Melgaço, que é considerada a capital desta nova modalidade de automobilismo, esta última jornada pela primeira vez com a participação de pilotos espanhóis e que passou a ser também federada.

Como estão ainda indefinidos os campeões das três categorias de drift, há um redobrado interesse do público, que desde sábado tem comparecido em peso no Centro de Estágios de Melgaço. A prova conta com cerca de 30 atletas federados, a disputar taco a taco os títulos das três categorias, Pro, Semi Pro e Iniciados, em momento de oficialização, que é crucial para a modalidade, a viver ainda uma fase de crescimento.

A luta será renhida entre os três primeiros pilotos da categoria Pro, todos eles da região do Minho, nomeadamente Nélson Rocha (Ponte de Lima), Diogo Correia (Vila Verde) e André Silva (Braga), após despique muito intenso na anterior jornada, em Baltar, Paredes.

Em Semi Pro, o título será disputado por Paulo Nunes (Melgaço), Pedro Couto (Vila do Conde) e Carlos Carvalho (Nazaré), enquanto em Iniciados os primeiros classificados são até domingo à tarde Neto (Santo Tirso), Daniel Azevedo (Porto) e Paulo Pereira (Aveiro).

Este primeiro campeonato inteiramente federado, com organização do Clube Automóvel do Minho (CAM) através da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Para o presidente do CAM, Mário Rogério Peixoto, Melgaço "é um dos únicos locais, de entre as várias provas realizadas, que reúne as devidas infraestruturas, sem necessidade de efetuar intervenções ou investimentos significativos, que melhora muito o espetáculo".

Desde sábado e parte desta manhã de domingo serão de treinos para os participantes e as etapas finais acontecem este domingo de tarde, entre as 15 horas e as 17 horas, segundo referiu ao JN o presidente do CAM, clube histórico que está a comemorar o seu 50º aniversário.