A tradição da Queima do Ano Velho volta a repetir-se em Castro Laboreiro, Melgaço.

No próximo dia 30, a partir das 23 horas, o povo sai à rua e despede-se do Ano Velho com um momento único, onde reinará a boa disposição, a animação, muitas surpresas e malvadezas da Bruxa Meiga Mariluche.

