Corpo encontrado no rio Minho em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes 26 Maio 2018 às 15:11 Facebook

Twitter

Um corpo foi encontrado, ao início da tarde deste sábado, a boiar no rio Minho, em Penso, Melgaço

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a situação foi dado por um popular, cerca das 14.23 horas, que avisou ter avistado um corpo nas águas, nas imediações da zona industrial de Penso.

De acordo com o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, foram deslocados meios da Polícia Marítima para a zona, desconhecendo-se ainda se o cadáver encontrado possa ser o do pescador de 67 anos desaparecido há cerca de um mês naquele concelho.

O homem, residente em Alvaredo, desapareceu na noite de 21 de abril, depois de ter saído de casa para ir a uma pesqueira (estrutura em pedra típicas do Minho, em forma de muro, existente nas margens do rio, onde são colocadas redes para pescar lampreia).

No local onde foi encontrado o corpo, está uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.