"CR7" das pizzas vai estar na Festa do Alvarinho

Chama-se Jorge Fernandes. É português. É do Alto Minho. E é campeão do mundo a fazer pizzas. Este autêntico "CR7" entre os pizzaiolos vai marcar presença na próxima edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, em Melgaço, que arranca já na próxima sexta-feira.

A paixão pelas pizzas começou em tenra idade, aos 12 anos. Desde então nunca mais parou. Passaram quase 30 anos. Foi somando prémios nacionais e internacionais que encheram Valença de orgulho, cidade que o viu nascer. Mas foi há dias que atingiu um dos pontos mais altos da carreira: venceu o Campeonato do Mundo de Pizza, realizado em Itália. "É algo sensacional! Uma sensação muito boa mesmo", disse Jorge Fernandes à conversa com a Rádio Vale do Minho, hoje proprietário da Trattoria Casa di Mama, em Valença.

