Diabéticos vão ter sessões de exercício físico gratuitas

Em Melgaço, os portadores de diabetes tipo 2 vão ter, brevemente, sessões de exercício físico gratuitas. O município aderiu ao Diabetes em Movimento. Trata-se de um projeto comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2.

O projeto arranca em outubro e prolonga-se até junho de 2020. Durante este período, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 14 e as 15.30 horas, no Centro de Estágios de Melgaço, decorrerão diversas sessões de exercício físico, gratuitas.

