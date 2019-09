Festa do Espumante realiza-se entre 22 e 24 de novembro

Hoje às 18:43 Facebook

O verão vai terminando e é hora de estender os binóculos aos principais eventos que decorrerão no Vale do Minho até ao final do ano. Um deles é a Festa do Espumante de Melgaço, que vai realizar-se entre os próximos dias 22 e 24 de novembro.

O evento, recorde-se, surgiu em 2015 e tem-se revelado um êxito. Nos primeiros dois anos, ainda no Largo Hermenegildo Solheiro, contou com uma afluência média de 4.500 visitantes. Foi crescendo e isso levou a que o certame tivesse sido obrigado a mudar-se, no ano passado, para o então recém-requalificado Largo do Mercado.

