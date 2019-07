Grande Prémio do Minho arranca e termina em Melgaço

Hoje às 16:27 Facebook

Cerca de centena e meia de ciclistas, em representação de 24 equipas, 17 portuguesas, uma belga, uma colombiana e cinco espanholas, rumam à estrada a partir da próxima quinta-feira para a 31ª edição do Grande Prémio do Minho.

A competição arranca em Melgaço, na Praça da República, às 16 horas, com um contrarrelógio por equipas. O evento, destinado ao escalão de juniores e organizado pela Associação de Ciclismo do Minho, em colaboração com a Federação Portuguesa de Ciclismo, prolonga-se até domingo, com Melgaço, Guimarães e Vieira do Minho a assumirem um papel de destaque no desenrolar da competição.

