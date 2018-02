Incêndio desaloja família com cinco pessoas em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:33 Facebook

Uma família com cinco pessoas, entre as quais uma mulher de 83 anos, ficou desalojada devido a um incêndio, ocorrido cerca das 12.45 horas, na habitação onde reside em Paços, Melgaço.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o fogo destruiu totalmente a cozinha e danificou o teto e a sala, numa altura em que a idosa se encontrava em casa na companhia de um filho. A mulher teve de ser assistida devido a inalação de fumo e foi transportada para o Serviço de Urgência Básico (SUB) do Centro de Saúde de Monção.

A família foi realojada numa outra habitação de que é proprietária. Desconhece-se a origem do incêndio. No local, estiveram os Bombeiros de Melgaço com oito operacionais e três viaturas, a SIV de Melgaço e uma patrulha da GNR.