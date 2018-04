Instituto São João de Deus abre inquérito a morte de utente em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:41 Facebook

O Instituto São João de Deus anunciou a abertura de um inquérito interno para averiguação de responsabilidades no caso do utente que desapareceu da Unidade de Cuidados Continuados de Melgaço e foi encontrado morto esta segunda-feira, junto ao rio Minho, naquela vila.

Através de um comunicado, a instituição responsável pela Unidade lamentou a morte do utente, de 63 anos, "internado na unidade desde 16 de fevereiro para descanso do cuidador", e informou que o desaparecimento da vítima foi verificado pela equipa de serviço "cerca das 15.30, do dia 1 de abril".

A nota ainda que "de seguida, foram alertadas as autoridades competentes e apresentada queixa formal na GNR local que de imediato iniciou as buscas, até que, esta segunda-feira, a instituição foi "informada oficialmente pela GNR de que o corpo do utente fora encontrado cadáver junto ao rio Minho".

O mesmo comunicado refere que "o corpo foi já encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, seguindo o procedimento habitual". E conclui: "O Instituto S. João de Deus lamenta profundamente o ocorrido e apresenta publicamente as condolências à família da vítima".

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as buscas no centro daquela localidade para encontrar a vítima, decorriam desde este domingo, cerca das 17.30 horas. Estiveram envolvidas na operação patrulhas da GNR e equipas dos Bombeiros de Melgaço.

O homem foi encontrado sem vida no lugar de Louridal, vila de Melgaço, desconhecendo-se ainda as circunstâncias do desaparecimento.