O Melgaço Alvarinho Trail regressa a 26 de maio para a 5.ª edição. As inscrições decorrem até ao dia 19 de maio.

Em comunicado, a autarquia refere que "as paisagens e o alvarinho são fonte de inspiração para uma corrida pela natureza", onde os atletas "poderão contemplar as pesqueiras do rio Minho, caminhos e pontes romanas, aldeias típicas, trilhos e vários monumentos".

