Melgaço brinda com alvarinho há 25 anos

Trinta e um produtores promovem seu vinho a partir de hoje numa festa que arrasta milhares de pessoas

A vila de Melgaço recebe entre esta sexta-feira e domingo a 25ª edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro. O certame com cada vez maiores dimensões, reunirá 31 produtores de vinho da denominada Sub-Região de Monção-Melgaço.

Produtos locais, como o fumeiro e os queijos, a gastronomia e também a atividade de instituições e empresas, estarão representados por outros 31 participantes. Uma tenda gigante, com capacidade para mais de 400 pessoas sentadas, albergará durante três dias o evento marcado pela celebração dos seus 25 anos de existência.

"Esta festa tem uma importância extrema para o município. Desde 1995 que foi crescendo e sendo uma enorme montra daquilo que melhor se faz no concelho e das suas potencialidades. Foi também um dos pilares fundamentais da economia do município", declarou o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, referindo também que o certame "viu acontecer a afirmação do território".

"A festa permitiu acompanhar a evolução dos produtores e do seu crescimento exponencial. Muitos deles são hoje referência mundial do Alvarinho", comentou, acrescentando: "Acompanhou também a evolução do fumeiro que em 2014 obteve a certificação europeia e a renomeação da sub-região que em 2009 passou a ser Monção-Melgaço".

O recinto que já em 2018 tinha batido recorde em termos de espaço, volta a sofrer "um acréscimo de área de visitantes, restauração e espaço de produtores". "Quem criou esta festa, que foi o então presidente da Câmara Muncipal, Rui Solheiro, não imaginava e ninguém previa que esta se iria transformar no monstro, no bom sentido, que se transformou", disse Manoel Batista, completando: "Hoje é um dos maiores eventos vínicos do país". A Festa começa às 10.00 horas e inclui uma inauguração às 19.00 horas, com a presença do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Santos.