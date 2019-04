Hoje às 11:57 Facebook

Melgaço já está em contagem decrescente para a Festa do Alvarinho e do Fumeiro. O certame, que vai para a 25.ª edição, realiza-se entre os dias 26 e 28 de abril.

Recorde-se que a edição do ano passado ficou marcada pela mudança no aspeto da tenda que acolhe o certame, no requalificado Largo do Mercado. O evento ultrapassou os 60 mil visitantes.

