Melgaço vai receber, entre sexta-feira e domingo, um Mercado Medieval.

A iniciativa está integrada no Melgaço em Festa, programa de verão dinamizado pela autarquia que vai prolongar-se até 17 de agosto. "Achámos que estava na hora, e no seguimento de vários apontamentos na história do nosso Município, de trazer até nós esta aposta no Medieval", disse o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista.

