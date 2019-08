Hoje às 18:59 Facebook

Arranca esta sexta-feira, em Melgaço, mais uma edição do Mercado Medieval. A iniciativa está integrada no Melgaço em Festa - programação de verão do Município.

"O ano passado correu muitíssimo bem. Estamos convencidos de que este ano vai crescer ainda mais. Não temos dúvidas de que este mercado medieval vai afirmar-se como um dos maiores eventos na área medieval em todo o Alto Minho e, porventura, no Norte do país", disse o presidente da Câmara, Manoel Batista.

