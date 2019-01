Meteorologista de Castro Laboreiro seguido por milhares nas redes sociais

Hoje às 19:26 Facebook

A paixão pela meteorologia despertou-lhe há "meia dúzia" de anos. "Foi numa manhã em que começou a nevar", recordou Adílio Pereira aos microfones da Rádio Vale do Minho.

Aos 65 anos de idade, este proprietário de um café em Castro Laboreiro, em Melgaço, é hoje seguido por milhares de pessoas nas redes sociais. Chamam-lhe carinhosamente de meteorologista ou então o homem do tempo. Acorda cedo. De forma quase sagrada, todas as manhãs descreve o estado do tempo onde vive e as previsões do que está para vir. Tirando partido das afamadas quedas de neve, Abílio Pereira começou a captar a atenção dos locais, de turistas e da própria comunicação social. Nos dias que passam, já é muito raro existir nas redondezas quem não conheça o meteorologista de Castro Laboreiro.

