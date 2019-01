Ministério da Agricultura investe 600 mil na recuperação do regadio de Alvaredo

Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Agricultura anunciou esta quinta-feira a aprovação de três projetos de reabilitação de regadios tradicionais, num investimento superior a um milhão de euros, em Melgaço, em Arcos de Valdevez e Vieira do Minho.

A maior fatia vai para Melgaço, com o regadio de Alvaredo a ser contemplado com cerca de 600 mil euros. Seguem-se a Levada da Videira, em Arcos de Valdevez, com valores a rondar os 300 mil euros e a Levada das Poças do Meio, em Vieira do Minho, com 100 mil euros.

Leia mais em Rádio Vale do Minho