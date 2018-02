Mulher de 83 anos encontrada morta em casa em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:15 Facebook

Uma mulher com 83 anos foi, esta quinta-feira, encontrada morta em casa em Penso, Melgaço.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, os bombeiros foram acionados para "uma abertura de porta com socorro", no Bairro Pequeno, em Penso, cerca das 16.14 horas, e acabaram por encontrar a idosa caída no interior da habitação.

O óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o IML de Viana do Castelo.

Prestaram socorro cinco operacionais com dois veículos da corporação de Melgaço e a SIV local.