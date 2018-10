Hoje às 18:27 Facebook

É já na próxima quarta-feira que Melgaço recebe a II edição da Noite dos Medos. O espírito do Halloween já começa a invadir toda a vila e nas principais artérias do centro já é possível ver alguns motivos alusivos ao Dia das Bruxas.

À semelhança do ano passado, a organização espera que os residentes no centro da vila adiram a esta iniciativa decorando as fachadas de suas casas a preceito.

