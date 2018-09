Obras de requalificação da ETAR de Penso praticamente concluídas

Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Estão praticamente concluídas as obras de requalificação da ETAR da Zona Industrial de Penso.

O presidente da Câmara, Manoel Batista, esteve no local e mostrou-se bastante agradado com o resultado dos trabalhos que, recorde-se, arrancaram no final do passado mês de dezembro. Estima-se que a unidade de tratamento irá receber um caudal máximo de 200 m3/d de efluentes industriais (vinícolas e outras indústrias) e um caudal médio de 300 m3/d de efluentes domésticos. A requalificação da ETAR representa um custo total de 748.150 euros.

Leia mais em Rádio Vale do Minho