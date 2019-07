PS vence eleições intercalares em Paderne

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:53 Facebook

A candidatura do Partido Socialista, encabeçada por Amado Dias, venceu este domingo as eleições intercalares na freguesia de Paderne, Melgaço.

Candidataram-se duas listas: a vencedora obteve 322 votos e a do PPM, liderada por Hugo Varanda, 63 votos. O ato eleitoral, convocado após demissão em bloco do membros da assembleia de freguesia no fim do ano passado, registou uma taxa de abstenção de 66% (num universo de 1300 eleitores). Amado Dias, vencedor, declarou, em reação aos resultados: "Foi bom. Fiquei contente, mas já estava à espera. Não podia ser de outra maneira".

Com o socialista, disputou a junta de Paderne um jovem estudante do secundário com 18 anos, com a mãe, Sandra Varanda como número dois, ambos residentes no Seixal, Lisboa, e em terceiro o fadista Gonçalo da Câmara Pereira. Amado Dias, 51 anos, casado, pai de dois filhos e industrial de alfaias e maquinaria agrícola, é filho da terra e candidatou-se aliado a dois conterrâneos, Alberto Domingues e Estrela Rodrigues.

A disputa eleitoral inédita surge depois de a junta cair num contexto de "falta de confiança" na equipa do anterior autarca independente Rui Pinho. "A primeira coisa que vou fazer é arrumar a casa que está um bocado desarrumada e começar com a limpeza das bermas, jardins e espaços públicos da freguesia", disse o presidente eleito, que conta tomar posse ao longo da próxima semana. "De hoje a oito dias há uma festa numa aldeia aqui da freguesia e temos de limpar bermas e valetas. Temos de trabalhar", concluiu.