Afinal, a quebra na produção de Alvarinho não é tão elevada como chegou a desenhar-se recentemente.

Recorde-se que, no final de setembro, o presidente da Adega Cooperativa de Monção, Armando Fontaínhas, anteviu uma quebra a rondar, este ano, os 10% nas castas brancas e ligeiramente superior, de 15 a 20, nas castas tintas. De acordo com a notícia avançada pela RTP, os valores ficaram bem mais abaixo no concelho de Melgaço, com uma quebra a rondar os 4% a 5%.

