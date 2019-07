Resgatado por "heli" da Força Aérea e levado ao hospital por helicóptero do INEM

Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 75 anos foi resgatado, cerca das 14.20 horas desta quinta-feia, em estado grave, por um helicóptero da Força Aérea, de uma "escarpa de difícil acesso", em Parada do Monte e Cubalhão, Melgaço.

Segundo uma fonte do INEM, "o alerta foi dado cerca das 9.57 horas com a indicação de uma vítima de 75 anos com traumatismo cranioencefálico, sendo que após o resgate, o homem foi transportado pelo helicóptero do INEM para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

Além daquele meio aéreo, o INEM acionou para o local a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a ambulância dos bombeiros voluntários de Melgaço, e a GNR".

Foi ainda acionado um helicóptero da Forca Aérea, devido à dificuldade em aceder ao local onde se encontrava a vítima.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo explicou que o "difícil acesso" à zona onde se encontra o homem "não permitiu a intervenção do meio aéreo do INEM que se encontrava posicionado a um quilómetro do local da queda".

"São ainda desconhecidas as causas do acidente e a altura da queda", cujo alerta foi dado ao CDOS cerca das 10.10 horas.

Contactado pela Lusa, o responsável pela proteção civil municipal, Luís Matos, explicou que se trata de "uma zona de monte, de declive muito acentuado, junto ao rio Mouro", e que o homem terá "caído junto à margem quando tentava captar água para servir o sistema de regadio tradicional".